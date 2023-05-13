Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Химками» и «Спартаком».

«Результат для «Спартака» неудачный все-таки, потому что команда борется за медали. Это потеря очков. «Химки» по идее кроме настроя вряд ли что-то могут предложить. Это было видно и в игре. Даже в большинстве у «Химок» не было особого преимущества. «Химки» заработали очки, а «Спартак» потерял. Ничья в пользу «Химок». Все-таки до матча вряд ли кто-то ставил на то, что «Спартак» оступится.

Удаления Денисова, конечно, не было. Ничего там не было вообще. Это очередная грубейшая судейская ошибка. «Химки», когда им сделали такой подарок, должны были играть по-другому. Но, видимо, они не могли в силу своего класса. Так что думаю, что в целом они остались довольны результатом», - сказал Мостовой.