Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Александр Мостовой: «Удаления Денисова, конечно, не было, это очередная грубейшая судейская ошибка» эксклюзив

13 Мая 2023 • 20:20 Комментировать
Химки
1:1
Спартак Москва
окончен

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Химками» и «Спартаком».

«Результат для «Спартака» неудачный все-таки, потому что команда борется за медали. Это потеря очков. «Химки» по идее кроме настроя вряд ли что-то могут предложить. Это было видно и в игре. Даже в большинстве у «Химок» не было особого преимущества. «Химки» заработали очки, а «Спартак» потерял. Ничья в пользу «Химок». Все-таки до матча вряд ли кто-то ставил на то, что «Спартак» оступится.

Удаления Денисова, конечно, не было. Ничего там не было вообще. Это очередная грубейшая судейская ошибка. «Химки», когда им сделали такой подарок, должны были играть по-другому. Но, видимо, они не могли в силу своего класса. Так что думаю, что в целом они остались довольны результатом», - сказал Мостовой.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Зенит Зенит
Краснодар Краснодар
2
2
1.40 5.20 7.60
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Торпедо Москва Торпедо Москва
3
0
1.36 5.00 9.40
Видео
14.05.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.42 3.60 2.85
Видео
14.05.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Ахмат Ахмат
2.08 3.55 3.65
Видео
14.05.23 в 19:00
Факел Факел
Пари НН Пари НН
2.16 3.50 3.40
Видео
14.05.23 в 19:00
Сочи Сочи
Ростов Ростов
2.60 3.65 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Мая
00:07 · Россия. Премьер-лига
Лидер «Торпедо» заявил, что клуб вернётся в Премьер-лигу
00:00 · Россия. Премьер-лига
«С возвращением в лучшую лигу мира»: В Первой лиге подшутили над «Торпедо» фото
13 Мая
23:36 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Зенита» расписались болельщику в паспорте гражданина РФ видео
23:29 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев раскритиковал работу Клотета в «Торпедо»
23:18 · Россия. Премьер-лига
Обляков объяснил свою высокую результативность
23:05 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо» Савин: «Чуда не случилось, будем работать»
22:58 · Россия. Премьер-лига
«Урарту» Гунько победил в Кубке Армении
22:50 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Мы не видим «Спартак» после нового контракта Абаскаля» 1
22:44 · Россия. Премьер-лига
Бабурин прокомментировал вылет «Торпедо» из РПЛ
22:37 · Россия. Премьер-лига
Бабурин – о Клотете: «К нему не может быть претензий»
22:32 · Россия. Премьер-лига
Обляков рассказал, как остановить гегемонию «Зенита» в РПЛ
22:27 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» рассказали, на каком стадионе клуб будет играть в Первой лиге 1
22:21 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук прокомментировал вылет «Торпедо» в Первую лигу
22:16 · Россия. Премьер-лига
Федотов - о формате Кубка: «Кубок возьмём, тогда скажем»
22:13 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» объявил о продаже Кухты в «Спарту» официально
Все новости
Рекомендуем