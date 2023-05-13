Мирзов: «Я не раскрылся в «Спартаке», как хотел»

Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов ответил на вопрос, почему чаще всего он забивает в ворота «Спартака». Футболист отметился голом в матче 27-го тура РПЛ с «красно-белыми» (1:1). Этот мяч стал четвертым для вингера в ворота «народной команды».

«Где-то внутри лежит, что должен проявить себя. Я не раскрылся в «Спартаке», как хотел. Эта обида осталась во мне, в глубине души, можно сказать. Может, всегда и играет эта роль», — приводит слова Мирзова Sport24.

В нынешнем сезоне 29-летний игрок принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и стал автором четырех голевых передач.