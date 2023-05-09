Известный российский спортивный функционер Валерий Непомнящий в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «Спартака» в Российской премьер-лиге. Сейчас «красно-белые» располагаются на четвёртом месте в высшей лиге.

«Футбольный клуб – это действующая управляемая структура. То же московское «Динамо», которое должно стать флагманом российского футбола, страдает и страдает. Что-то не так в руководстве. «Спартак» тоже постоянно что-то сотрясает. Подводные и надводные течения там, видимо, есть. Но всё равно это команда, которая может составить конкуренцию», - сказал Непомнящий.

Григорий Петерсон