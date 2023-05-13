Хусаинов: Судьи хотят выбить «Спартак» из призовой гонки

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов раскритиковал работу судей в матче 27-го тура чемпионата России между «Химками» и «Спартаком» (1:1).

«Сегодняшнее судейство можно объяснить тем, что «красно-белых» хотят намеренно остановить на пути к медалям. С другой стороны, нужна помощь химчанам, кому-то выгодно, чтобы они не покидали РПЛ», — приводит слова Хусаинова RT.

Напомним, в конце первого тайма вторую желтую карточку получил защитник «Спартака» Даниил Денисов. По мнению большинства экспертов, футболист «красно-белых» должен был остаться в игре.

После 27 туров столичный клуб занимает четвертое место в РПЛ, набрав 50 очков.