Червиченко высказался о матче «Химки» - «Спартак»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о матче 27-го тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на выезде сыграл вничью с подмосковными «Химками».

Спортивный деятель отметил, что предполагал, что «красно-белые» могут допустить осечку из-за шапкозакидательского настроения, но видимо, они находятся в состоянии кризиса, поэтому и не смогли одержать победу.

«Конечно, сейчас все будут искать причину неудачи в ошибке Кукуляка. Во-первых, «Спартаку» никто не мешал до этой истории забить и повести в счете. Во-вторых, «Химки» — команда не опасная и не злая», - приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».