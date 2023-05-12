Гаврилов: «Место, на котором сейчас находится «Спартак», неприемлемо»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на информацию о том, что в новом сезоне бюджет московского клуба составит 142 миллиона евро.

По мнению ветерана, «Спартаку» необходимо вкладывать деньги в развитие собственной молодёжи, так как нынешнее положение «красно-белых» в чемпионате России для такого клуба неприемлемо.

«Какое место? Даже то, на котором находится сейчас клуб. Для «Спартака» всегда задачи были самые высокие — стать чемпионом, выиграть Кубок и хорошо выступить в еврокубках», — цитирует Гаврилова «Спорт День за Днём».

После 26 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Свой ближайший матч «красно-белые» проведут завтра, 13 мая, против «Химок». Начало — в 14:00 по московскому времени.