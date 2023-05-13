Никита Чернов: «Спартак» в очередной раз страдает из-за арбитра

В перерыве матча с «Химками» защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о судействе в игре 27-го тура РПЛ. В первом тайме главный арбитр встречи Евгений Кукуляк удалил игрока «красно-белых» Даниила Денисова за вторую желтую карточку.

«Нормально начали, игра под нашу диктовку проходила. Один смешной «стандарт», который судья назначил, который раз подряд страдаем из‑за арбитра. Две желтые — в эпизоде со второй Денисов не трогал его, все это видели», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

За дальнейшими событиями матча между «Химками» и «Спартаком» можно следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.