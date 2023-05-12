Бояринцев: «Все хотят, чтобы «Спартак» был минимум в тройке, а как максимум — вторым»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о матче 28-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с ЦСКА.

Эксперт считает, что именно в этой игре решится судьба серебряных медалей текущего розыгрыша чемпионата России. По мнению Бояринцева, если «Спартак» сумеет добыть медали, то «красно-белым» можно будет поставить за этот сезон удовлетворительную оценку.

«Я думаю, что судьба серебряных медалей решится в очном поединке с ЦСКА. В случае ничейного результата — обострится борьба, там ведь ещё «Ростов» рядом, он включится в борьбу. Все хотят, чтобы «Спартак» был минимум в тройке, а как максимум — вторым», — цитирует Бояринцева Betonmobile.ru.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени. На сегодняшний день «армейцы» занимают второе место в турнирной таблице РПЛ и опережают четвёртый «Спартак» на два очка.