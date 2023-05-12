Деменко: «Спартак» — фаворит, но «Химки» будут биться

Экс-игрок «Спартака» Максим Деменко рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 27-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Химками».

«Химки» будут биться со «Спартаком», им отступать некуда. Пока есть какие-то теоретические шансы зацепиться за стыковые матчи – они будут это делать. Но, конечно же, сейчас футболисты «Спартака» выше классом и являются фаворитами», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Матч «Химки» - «Спартак» пройдет завтра, 13 мая. Стартовый свисток арбитра запланирован на 14:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.