Защитник «Спартака» Денисов: Судья ничего мне не объяснил, я посмотрел повтор — даже не было контакта

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался после матча 27-го тура чемпионата России с «Химками» (1:1). В конце первого тайма футболист был удален с поля, получив вторую желтую карточку.

«Я не могу быть доволен ничьей. Как и не могу быть довольным своим удалением. Обычно я не комментирую судейство, но всем очевидно, что второй желтой не было. Я посмотрел повтор — даже не было контакта», — приводит слова Денисова «Чемпионат».

Футболист добавил, что спросил арбитра, в чем заключается нарушение, но тот ничего не ответил.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 39 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал четыре ассиста.