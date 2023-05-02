Агент Хоакина Перейры сообщил, что хавбек заинтересован в переходе в «Спартак»

Хулио Сезар Катальдо, агент полузащитника «Атлетико Тукуман» Хоакина Перейры, ответил на вопрос о возможном переходе своего клиента в «Спартак».

«Переход Хоакина в «Спартак» летом возможен. Мы действительно сильно заинтересованы в этом варианте. Но все зависит от желания клуба. Посмотрим, что будет ближе к лету», — приводит слова представителя футболиста Sport24.

В нынешнем сезоне 24-летний аргентинец провел 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал в свой актив три ассиста. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Перейры в 3,5 миллиона евро.