Уткин: «Кукуляк - лучший арбитр РПЛ. Нашему чемпионату нужны любые шоумены»

Известный комментатор Василий Уткин иронично высказался о работе главного арбитра матча 27-го тура Российской премьер-лиги между подмосковными «Химками» и московским «Спартаком» Евгения Кукуляка.

«Кукуляк - лучший судья в РПЛ. Только за его работой наблюдать интереснее и, выражусь корявенько - остросюжетнее, чем за командами на поле.

Причем, как известно, он свою роль как раз и видит в том, чтобы сделать матч интереснее.

Нашему чемпионату нужны любые шоумены», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что встреча завершилась вничью со счётом 1:1, а Кукуляк принял много спорных решений, одним из которых является вторая жёлтая карточка Данилу Денисову.