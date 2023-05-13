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Канчельскис: «Во многих российских командах работают жулики и дилетанты» эксклюзив

13 Мая 2023 • 11:58 Комментировать (1)
Химки
...
Спартак Москва
Через 0 ч. 43 мин.

Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Химок».

- Вы обмолвились, что в российском чемпионате сейчас есть тренер, который за сезон убил две команды. Вы про Андрея Талалаева?

- А про кого ж ещё? Талалаев убил две команды за один сезон, обе сейчас вылетят в Первую лигу. Во многих командах работают жулики и дилетанты. Не говорю, что всех, но во многих. Вот и становится наш футбол всё тише и тише. Как Талалаев задурил руководство! Пока команды возглавляют неграмотные люди, они будут назначать таких тренеров.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Канчельскис Андрей Талалаев
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ХИМКИ СПАРТАК МОСКВА
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Комментарии (1)
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Папаня
13 Мая 2023 в 12:10
Никогда не любил Канчельскиса за постоянный негатив. Как неудачник из-под лавки постоянно бурчит. Ну может не все ладно в футболе сейчас, но в других отраслях есть успехи. Футбол подтянется за ними.
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