Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Химок».

- Вы обмолвились, что в российском чемпионате сейчас есть тренер, который за сезон убил две команды. Вы про Андрея Талалаева?

- А про кого ж ещё? Талалаев убил две команды за один сезон, обе сейчас вылетят в Первую лигу. Во многих командах работают жулики и дилетанты. Не говорю, что всех, но во многих. Вот и становится наш футбол всё тише и тише. Как Талалаев задурил руководство! Пока команды возглавляют неграмотные люди, они будут назначать таких тренеров.