Соболев сравнял счёт в матче с «Химками»

В эти минуты в Химках проходит матч 27-го тура Премьер-лиги, в котором местная команда принимает «Спартак». Фавориты поединка почти час не могли отправить мяч в сетку ворот соперника, при этом на 23-й минуте пропустили со штрафного после удара Резиуана Мирзова, а также остались вдесятером из-за удаление Руслана Денисова. И все же «Спартак» смог реализовать свой шанс. Голкипер «Химок» Антон Митрюшкин парировал два удара с близкого расстояния, но не выручил после выстрела Александра Соболева от центра штрафной в левый угол ворот.

Счет стал 1:1, «Спартак» настигает «Ростова» на третьем месте, соперник - в четырех очках от стыков.

Текстовый онлайн проходит на LiveResult.ru.