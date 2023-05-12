Гладилин: «Химки» в матче со «Спартаком» выложатся на максимум»

Бывший спартаковец Валерий Гладилин порассуждал перед очной встречей «Спартака» с «Химками» в рамках РПЛ. Напомним, эти клубы сыграют друг с другом в рамках 27 тура Российской премьер-лиги, матч пройдет на домашнем поле химчан 13 мая.

«Химки» не слабее многих команд, которые идут выше них по турнирной таблице. К тому же, сейчас клуб в такой ситуации, что надо спасаться, сделать завтра результат. Теоретические шансы на спасение у них ещё есть, а значит, они выложатся на максимум», - цитирует эксперта «Чемпионат».

Напомним, что «Спартак» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ – у клуба 49 очков и двухочковое отставание от второго места, которое занимает ЦСКА.

«Химки» близки к прямому вылету из РПЛ – у клуба 17 набранных очков, отставание от 14 места, которое даёт право сыграть в стыковых матчах – шесть баллов.

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