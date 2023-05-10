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Агент форварда «Химок» Гильерме рассказал о будущем игрока в клубе

10 Мая 2023 • 18:04 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
13.05 14:00

Агент нападающего «Химок» Маркоса Гильерме, Эмрах Акчай, высказался о будущем игрока в подмосковном клубе.

Специалист отметил, что пока неизвестно о том, останется ли 27-летний бразилец в составе команды после летнего трансферного окна.

«Мы примем решение только в конце сезона. Сейчас наша единственная цель — чтобы клуб остался в чемпионате», - приводит слова агента Sport24.

Форвард пополнил «Химки» минувшей зимой на правах свободного агента.

Контракт Гильерме рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне он принял участие в восьми встречах РПЛ, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Маркос Гильерме Эмрах Акчай
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