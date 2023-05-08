Ветеран отечественного футбола Борис Игнатьев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно будущего голкипера «Спартака» Александра Максименко.

«Я не сторонник шараханий. Мы же понимаем, что куда бы Максименко не пришел, везде надо выдержать конкуренцию. Надо работать. Если бы разговор был о том, что в «Спартаке» таких вратарей было бы пятеро, это было бы другое. Максименко доверяют. Он играл. Селихов сегодня, возможно, сильнее. Любой тренер - не враг себе, он будет ставить того, кто лучше. Его цель выигрывать.

Вратарь - большая фигура в команде. Я не могу сказать однозначно, нужно ли уходить Максименко. Но я бы не стал спешить. Просто лучше не бывает предложений, чем «Спартак». «Спартак», «Зенит» и ЦСКА - это все, о чем можно мечтать российскому игроку. Как только ты уехал в Орехово-Зуево... играть будешь, но смысла от этого никакого», - сказал Игнатьев.