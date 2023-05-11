Озбилиз: «Каждая игра даётся «Спартаку» тяжело, но уверенность и характер остались»

Бывший полузащитник «Спартака» Араз Озбилиз высказался о выступлениях московской команды в весенней части текущего сезона.

Армянский футболист не смог объяснить, с чем связан спад в игре «Спартака», отметив, что на этот вопрос могут дать ответ только люди из клуба. Озбилиз заметил, что каждая игра «красно-белым» даётся непросто, однако уверенность и характер у команды остались.

«Бывает, что команда Премьер-лиги может в Кубке проиграть клубу из низшего дивизиона. «Спартак» такой не один, вон «Ливерпуль» тоже проигрывает командам из вторых дивизионов. «Спартак» может сыграть с «Акроном» десять матчей, один они проиграют, но во всех остальных — одержат победу», — цитирует Озбилиза Sport24.

После 26 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Кроме того, «красно-белым» не удалось пробиться в финал Кубка России (Пути регионов), так как в полуфинале они уступили тольяттинскому «Акрону» (1:2).