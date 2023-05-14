Мостовой: «А чего вы хотите от Абаскаля? У него всё хорошо — контракт хороший»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля не общаться с журналистами после игры с «Химками». Напомним, «Спартак» не смог одолеть подмосковный клуб (1:1) в матче 27-го тура РПЛ, оставшись в меньшинстве в конце первого тайма.

«А чего вы хотите от Абаскаля? У него все хорошо — контракт хороший. Журналисты сами возвышали Абаскаля, хотя он даже в футбол не играл. Ну вот и посмотрим, что они теперь про него напишут», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После 27 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 50 очков. У идущего на третьей строчке «Ростова» столько же баллов, но есть игра в запасе.