Гладилин назвал главную проблему «Спартака»

Ветеран столичного «Спартака» Валерий Гладилин поделился своим видением на основную проблему «красно-белого» клуба. По его мнению, весенние неудачи команды объясняются отсутствием в «Спартаке» основного костяка.

«Стартовый состав у команды не стабилизирован – костяка нет. Есть самоотдача у игроков, но связной игры, которая нужна для того, чтобы добиваться результата, у клуба нет», - рассуждает Гладилин для «РБ Спорт».

Напомним, что прямо сейчас москвичи идут на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ. У подопечных Гильермо Абаскаля всего 49 баллов, но отставание от второго места вполне отыгрывается за один тур и составляет два очка.

В 27-м туре Премьер-лиги спартаковцы отправятся в гости к «Химкам» Андрея Талалаева.

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