Бушманов назвал фаворита в борьбе за серебро в РПЛ

Российский тренер Евгений Бушманов поделился мнением о шансах «Спартака» в борьбе за серебряные медали в РПЛ.

«Спартак» сможет и должен бороться за второе место РПЛ. У «красно-белых» более благоприятный календарь, чем у прямых конкурентов. Плюс будет игра с ЦСКА, в которой много, что решится», — приводит слова Бушманова Metaratings.

При этом специалист считает фаворитом в борьбе за второе место именно ЦСКА, ведь «армейцы» демонстрируют неплохую игру. По поводу «Спартака», команда Гильермо Абаскаля точно будет в тройке, но и на вторую позицию у них хорошие шансы, добавил экс-тренер «Спартака»-2.

После 26 туров на второй строчке в РПЛ располагается ЦСКА (51 очко), «Ростов» (50) — третий, «Спартак» (49) — четвертый.