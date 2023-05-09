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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: «Малком ещё поиграет два-три года и обгонит Промеса по голам в РПЛ»

09 Мая 2023 • 12:18 Комментировать
Химки
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Спартак Москва
13.05 14:00

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением об игре нападающего «Спартака» Квинси Промеса и футболиста «Зенита» Малкома.

Напомним, что в матче 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3) 31-летний Промес забил гол и стал самым результативным легионером в истории Премьер-лиги. Теперь на счету нидерландца 86 голов в 171 проведённом матче.

По мнению Колоскова, уже в ближайшие годы Малком обгонит Промеса в этом рейтинге. На сегодняшний день на счету 26-летнего бразильца 37 голов в 83 встречах.  

«Промес сегодня ведущий игрок «Спартака» и РПЛ. Однако рекорды вечными не бывают. Малком ещё поиграет два-три года за «Зенит» и обгонит Промеса по голам в РПЛ», — приводит слова Колоскова Sport24.

В текущем розыгрыше РПЛ Промес провёл 23 матча и забил 18 голов. На счету Малкома 22 мяча в 26 играх.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Вячеслав Колосков Малком Филипе Квинси Промес
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