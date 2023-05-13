Джикия — об удалении Денисова: «Видели, что не было касания? Не поверите — я то же самое увидел»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался об удалении своего одноклубника Даниила Дениса в матче с «Химками» в 27-м туре чемпионата России.

«Я хорошо видел момент. Только пересмотрел эпизод. Видели, что не было касания? Не поверите — я то же самое увидел. Мирзов сказал, что слышал касание? Можно тогда теперь просто кричать и удаляться? Будем на звук реагировать?» — передает слова Джикии «Чемпионат».

Футболист отметил, что удаление Денисова в итоге сказалось на игре команды, но не хочется обсуждать судейство, у нас есть люди, которые разбирают ошибки.

После 27 туров «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ, набрав 50 очков.