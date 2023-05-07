Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от матча 26-го тура Российской премьер-лиги, в котором «красно-белые» на выезде уступили «Зениту». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу «сине-бело-голубых».

- «Спартак» достойно бился?

- Да, игроки гостей делали, что могли, очень старались, но всё равно две команды по качеству игры и уровню спортсменов нельзя сравнить. Биться можно сколько угодно, но когда состав уступает по классу, ничего не поделаешь. Не было Георгия Джикии, а он ключевой игрок обороны и команды вообще. Можно было не надеяться ни на что.

- Как оцените уровень судейства?

- После матча с «Ростовом» игроки «Спартака» сказали, что Кирилл Левников нормально отработал игру. Если следовать их логике, Кукуян нормально отработал.

- То есть Кукуян ошибся несколько раз?

- Да, как и Левников, он подошёл креативно к судейство. Игроков «Ростова» активно цепляли, а судья не видел фолов, тут произошло то же самое. Что породил, то и получил обратно. Нормальная жизненная философия.

- Почему Александр Селихов допустил такую грубую ошибку?

- Была нервная игра, он словил мандраж. На 70-й минуте «Зенит» тоже подсел и стал робко отбиваться, в конце «красно-белые» побежали вперёд. Кержаков тоже чуть не совершил похожую ошибку, вратарей накрутили перед этой встречей. Не понимаю, к чему был этот предматчевый эпатаж.