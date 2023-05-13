На 23-й минуте матча «Химки» - «Спартак» в рамках 27-го тура Премьер-лиги подмосковная команда получила право пробить штрафной удар. Это Лев Скворцов был сбит в борьбе с Кристофером Мартинсом. Резиуан Мирзов вызвался нанести удар и со средней дистанции уверенно перебросил стенку, направив мяч впритирку с правой штангой ворот гостей. «Химки» повели и улучшили свои шансы избежать прямого вылета в Первую лигу.

Видео голевого удара представлено ниже.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.