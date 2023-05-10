Гладилин высказался о главной цели «Спартака»

Бывший советский футболист столичного «Спартака» Валерий Гладилин ответил на вопрос, может ли «красно-белый» клуб завершить текущий сезон в тройке лидеров РПЛ. Как оказалось, место в турнирной таблице по итогам текущего сезона для ветерана «Спартака» уже стало не сильно важным фактором.

«Спартак» и вторым может стать. Проблема в другом – до следующего сезона останется два месяца, в текущем сезоне осталось несколько туров. И сможет ли «Спартак» составить в будущем конкуренцию нынешнему «Зениту» - проблема», - заявил эксперт «РБ Спорт», добавив, что цель у команды может быть только одна – это чемпионство.

Ранее Гладилин порассуждал о главном проблемном факторе сегодняшнего «Спартака».