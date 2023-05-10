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Талалаев подтвердил, что в любом случае останется в «Химках»

10 Мая 2023 • 17:29 Комментировать
Химки
...
Спартак Москва
13.05 14:00

Хорошо стартовавшие «Химки» проваливают текущий сезон. Череда неудач началась сразу после неожиданной отставки главного тренера Сергея Юрана, и ротация на должности наставника ничего не приносит подмосковной команде. Последние туры «Химки» проводят под началом Андрея Талалаева, который подписал контракт на пять лет. Как сообщают «Вести Подмосковья», специалист снова подтвердил намерение остаться в команде даже в случае вылета коллектива в Первую лигу.

А такой расклад вполне вероятный. В 27-м туре «Химки» сыграют против «Спартака». Через день встретятся их главные конкуренты, «Факел» и «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев
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ХИМКИ СПАРТАК МОСКВА
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