«Спартак» чуть не проиграл команде из зоны вылета: кто был худшим игроком в составе «красно-белых»

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Едва ли кого-то устроила эта ничья, но результат матча можно назвать максимально справедливым. «Спартак» снова проявил волю, отыгравшись в меньшинстве, но в концовке численное преимущество «Химок» стало сказываться серьёзно и «красно-белым» повезло отстоять 1:1. Правда, стоит сказать и о природе очень спорного удаления, которое «Спартак» в эту ситуацию загнало. Итог же для «красно-белых» неутешительный – опять нет победы, а соперник-то идёт в зоне вылета, опять дисквалификация игрока, и соперники из топ-3 готовы отдалиться. Кто же виноват? Давайте смотреть по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 36:64, удары по воротам – 15:18, в створ – 6:8, угловые – 7:7. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 8,0. Очень сложно в концовке пришлось «Спартаку», и выстояли «красно-белые» благодаря голкиперу. Селихов потащил два опаснейших удара Антича, по одному от Андраде, Руденко и Гильерме. Всё время был начеку и регулярно спасал, итого накопив шесть сейвов.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 7,0. Центральный защитник тоже отработал на совесть. Да, паниковал при навалах соперника, но сам же самоотверженно бросался под мяч, дважды заблокировав удар. А когда поддержал атаку, выдал конфетную передачу, после которой и пришёл единственный гол «красно-белых».

НИКИТА ЧЕРНОВ – 7,0. Чернова тоже стоит похвалить за самоотверженность и регулярное участие в борьбе. Долгова и Мирзова в позиционных атаках у Никита «съедал» без проблем. Совершил четыре отбора, три перехвата, дважды принял на себя опасный удар атакующей стороны.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – 5,0. Удивительно, но центр обороны у «Спартака» отыграл на уровне, больше подводили фланги и опорная зона. Тавареш постоянно зевал смещения Антича, позволив тому нанести два очень опасных удара. И эти же два раза Томаша прошли на дриблинге.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 3,5. Удаление Денисова, как кажется, явная судейская ошибка, но Даниил и себя должен винить. Так опасно шёл в отбор, уже имея жёлтую карточку, вообще играл слишком резко. Ну и факт остаётся фактом, подставил команду под игру в меньшинстве.

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КРИСТОФЕР МАРТИНС – 4,5. Ещё один «красно-белый» с неоправданными фолами. Зачем надо были рубить Скворцова, уткнувшегося в толпу защитников? Мартинс заработал опаснейший стандарт, с которого «Химки» и забили. А в концовке загубил шикарную контратаку, отдав пас в офсайд, хотя Промес просил передачу ещё в правильном положении.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 5,0. Не лучшим образом получаются последние матчи и у Пруцева, не зря он потерял место в основе. Сегодня Абаскаль Данилу доверил час игрового времени, за которое он особо ничем не отметился, проиграв половину единоборств (3 из 6) и совершив всего один отбор.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 6,0. Резво начал Антон, создав момент для Чернова и самолично побеспокоив Митрюшкина. Удаление Денисова знатно срезало активность – Зиньковский стал правым защитником. Там уже игра шла хуже – проиграл пять единоборств из шести, сам ни одной атаки не разогнал. Эксперимент можно признать неудачным.

КЕЙТА БАЛЬДЕ – 5,5. Складывается ощущение, что Кейта может играть только первой скрипкой. В очередной раз блекло сыграл Бальде при Промесе. Дважды намекал на пенальти, включая свою резкость в штрафной площади, но рефери ни разу фола не увидел, а партнёры особо не жаловали его передачами.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 7,5. Соболев становится «спасителем». Вот уже второй раз сравнивает счёт, когда команда играет в меньшинстве. Александр в полной мере заслужил гол, да и в самом эпизоде разобрался шикарно – поставил корпус и точно пробил, хотя и у Промеса, и у Мартинса до этого позиции были лучше.

КВИНСИ ПРОМЕС – 7,0. По традиции активен Промес, по традиции завязывает всю атакующую игру на себе. Правда, сегодня был не так ярок – дважды не смог переиграть голкипера из выгодной ситуации, обошёлся без сольных обострений. Зато отдал четыре ключевые передачи в развитие атаки.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – б/о.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

ШАМАР НИКОЛСОН – б/о.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – б/о.