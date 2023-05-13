Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» чуть не проиграл команде из зоны вылета: кто был худшим игроком в составе «красно-белых»

13 Мая 2023 • 17:33 Комментировать
Химки
1:1
Спартак Москва
окончен

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Едва ли кого-то устроила эта ничья, но результат матча можно назвать максимально справедливым. «Спартак» снова проявил волю, отыгравшись в меньшинстве, но в концовке численное преимущество «Химок» стало сказываться серьёзно и «красно-белым» повезло отстоять 1:1. Правда, стоит сказать и о природе очень спорного удаления, которое «Спартак» в эту ситуацию загнало. Итог же для «красно-белых» неутешительный – опять нет победы, а соперник-то идёт в зоне вылета, опять дисквалификация игрока, и соперники из топ-3 готовы отдалиться. Кто же виноват? Давайте смотреть по персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 36:64, удары по воротам – 15:18, в створ – 6:8, угловые – 7:7. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Химки1:1Спартак Москва
(1:0) Мирзов Резиуан23'  
  56'Соболев Александр Сергеевич (1:1)
Митрюшкин АнтонГолубович Петар  5'Лысцов ВиталийАндраде Лео  82'Скворцов Лев  72'Бикел Жаниу 46' (Магомедов Бутта ( 46'Главчич Неманья 75') Мелентиевич Стефан  90'Гулиев Аяз  64' 87' (Садыгов Илья ( 87'  88') Антич НиколаДолгов Александр 59' (Руденко Александр Александрович ( 59'  63') Мирзов Резиуан 59' (Гильерме Маркос ( 59')
Запасные: Алхазов АлександрГудиев ВиталийЧерчесов СтаниславЧежия ИраклийГоршков Сергей
Селихов АлександрДенисов Даниил  29'  45'Чернов Никита  61' 89' (Николсон Шамар ( 89') Литвинов РусланЗиньковский Антон 80' (Игнатов Михаил ( 80') Мартинс КристоферПруцев Данил  53' 60' (Хлусевич Даниил ( 60') Тавареш ТомашБальде Диао Кейта 60' (Мозес Виктор ( 60'  69') Соболев Александр Сергеевич 89' (Маслов Павел ( 89') Промес Квинси
Запасные: Зорин ДаниилКлассен ЛеонВолков МихаилРыбус МацейМаксименко АлександрДжикия Георгий
13 мая. Стадион "Арена Химки" (Химки).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 8,0. Очень сложно в концовке пришлось «Спартаку», и выстояли «красно-белые» благодаря голкиперу. Селихов потащил два опаснейших удара Антича, по одному от Андраде, Руденко и Гильерме. Всё время был начеку и регулярно спасал, итого накопив шесть сейвов.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 7,0. Центральный защитник тоже отработал на совесть. Да, паниковал при навалах соперника, но сам же самоотверженно бросался под мяч, дважды заблокировав удар. А когда поддержал атаку, выдал конфетную передачу, после которой и пришёл единственный гол «красно-белых».

НИКИТА ЧЕРНОВ – 7,0. Чернова тоже стоит похвалить за самоотверженность и регулярное участие в борьбе. Долгова и Мирзова в позиционных атаках у Никита «съедал» без проблем. Совершил четыре отбора, три перехвата, дважды принял на себя опасный удар атакующей стороны.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – 5,0. Удивительно, но центр обороны у «Спартака» отыграл на уровне, больше подводили фланги и опорная зона. Тавареш постоянно зевал смещения Антича, позволив тому нанести два очень опасных удара. И эти же два раза Томаша прошли на дриблинге.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 3,5. Удаление Денисова, как кажется, явная судейская ошибка, но Даниил и себя должен винить. Так опасно шёл в отбор, уже имея жёлтую карточку, вообще играл слишком резко. Ну и факт остаётся фактом, подставил команду под игру в меньшинстве.

Реклама


КРИСТОФЕР МАРТИНС – 4,5. Ещё один «красно-белый» с неоправданными фолами. Зачем надо были рубить Скворцова, уткнувшегося в толпу защитников? Мартинс заработал опаснейший стандарт, с которого «Химки» и забили. А в концовке загубил шикарную контратаку, отдав пас в офсайд, хотя Промес просил передачу ещё в правильном положении.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 5,0. Не лучшим образом получаются последние матчи и у Пруцева, не зря он потерял место в основе. Сегодня Абаскаль Данилу доверил час игрового времени, за которое он особо ничем не отметился, проиграв половину единоборств (3 из 6) и совершив всего один отбор.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 6,0. Резво начал Антон, создав момент для Чернова и самолично побеспокоив Митрюшкина. Удаление Денисова знатно срезало активность – Зиньковский стал правым защитником. Там уже игра шла хуже – проиграл пять единоборств из шести, сам ни одной атаки не разогнал. Эксперимент можно признать неудачным.

КЕЙТА БАЛЬДЕ – 5,5. Складывается ощущение, что Кейта может играть только первой скрипкой. В очередной раз блекло сыграл Бальде при Промесе. Дважды намекал на пенальти, включая свою резкость в штрафной площади, но рефери ни разу фола не увидел, а партнёры особо не жаловали его передачами.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 7,5. Соболев становится «спасителем». Вот уже второй раз сравнивает счёт, когда команда играет в меньшинстве. Александр в полной мере заслужил гол, да и в самом эпизоде разобрался шикарно – поставил корпус и точно пробил, хотя и у Промеса, и у Мартинса до этого позиции были лучше.

КВИНСИ ПРОМЕС – 7,0. По традиции активен Промес, по традиции завязывает всю атакующую игру на себе. Правда, сегодня был не так ярок – дважды не смог переиграть голкипера из выгодной ситуации, обошёлся без сольных обострений. Зато отдал четыре ключевые передачи в развитие атаки.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – б/о.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.

ШАМАР НИКОЛСОН – б/о.

ПАВЕЛ МАСЛОВ – б/о. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Оренбург Оренбург
2
1
2.19 3.65 3.25
Видео
Окончен
Химки Химки
Спартак Москва Спартак Москва
1
1
6.60 4.90 1.47
Видео
92 мин
Зенит Зенит
Краснодар Краснодар
1
2
1.40 5.20 7.60
Видео
13.05.23 в 19:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Торпедо Москва Торпедо Москва
1.36 5.00 9.40
Видео
14.05.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.42 3.60 2.85
Видео
14.05.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Ахмат Ахмат
2.08 3.55 3.65
Видео
14.05.23 в 19:00
Факел Факел
Пари НН Пари НН
2.16 3.50 3.40
Видео
14.05.23 в 19:00
Сочи Сочи
Ростов Ростов
2.60 3.65 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Мая
18:10 · Россия. Премьер-лига
Агент полузащитника «Краснодара» Кади рассказал о состоянии игрока
18:05 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «По игре «Химок» было видно, что на поле аутсайдер»
18:02 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА и «Торпедо» огласили стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ
18:01 · Россия. Первая лига
«Балтика» в сантиметрах от РПЛ после победы над «Волгой»
17:56 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» уже ведёт в матче с «Зенитом»
17:50 · Россия. Премьер-лига
Баньяц расстрелял ворота «Зенита», «Краснодар» сравнял счёт
17:48 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили назвал чемпионат, который подойдёт Малкому
17:43 · Россия. Премьер-лига
Кукуян ошибочно засчитал второй гол «Зенита» в матче со «Спартаком» официально
17:37 · Россия. Премьер-лига
Джикия — об удалении Денисова: «Видели, что не было касания? Не поверите — я то же самое увидел»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - об Абаскале: Он в нашей стране отдыхает
17:28 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Сыграю ли с ЦСКА? Посмотрим»
17:18 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Спартака» Денисов: Судья ничего мне не объяснил, я посмотрел повтор — даже не было контакта
17:18 · Россия. Премьер-лига
Соболев: «Володька Быстров начнет рассказывать, что я плачу, но так и есть»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «Спартаку» в матче с «Химками» не хватило исполнительского мастерства»
17:11 · Россия. Премьер-лига
Как «Спартак» не смог обыграть «Химки» - видео видео
Все новости
Рекомендуем