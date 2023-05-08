Кто вылетит из Российской премьер-лиги

За четыре тура до конца розыгрыша Премьер-лиги почти не остается сомнений, кто напрямую отправится в Первую лигу, зато борьба за непопадание в стыковые матчи достигла пика. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто покинет российскую элиту.

«Торпедо» с Премьер-лигой в общем-то попрощалось ещё после поражения от «Химок». «Автозаводцы» за четыре тура до завершения чемпионата отстают от четырнадцатого «Пари НН» на деcять очков, так что рассчитывать на сохранение прописки москвичам не стоит.

Неожиданная победа «Факела» в Ростове-на-Дону серьёзно понизила шансы «Химок» на выживание. За четыре тура до конца подмосковный клуб отстаёт даже от четырнадцатого места на шесть очков. Учитывая, что в последнем туре «Химки» как раз отправятся на выезд к главному конкуренту «Пари НН», какая-то надежда у подопечных Андрея Талалаева остаётся. Легко посчитать, что подмосковным футболистам надо успеть отыграть три очка и победить в очной встрече, и тогда по дополнительным показателям они обгонят соперника.

Борьба же за непопадание в стыковые матчи обещает быть крайне напряжённой. Четыре команды всерьёз претендуют продлить себе сезон ещё на два нервных матча с представителем более низкого дивизиона. Сейчас наибольшие шансы на это у «Пари НН» и «Факела». Однако «Урал» и «Крылья Советов» пока расслабляться не могут. От четырнадцатого места, где идут нижегородцы, до одиннадцатого, где расположились екатеринбуржцы, всего четыре балла.

Самое интересное, что расписание последних туров оказалось таким, что команды во многом в очных встречах будут решать, кто какое место займут. У «Факела» домашние встречи и с «Пари НН», и с «Крыльями Советов». Самарцы кроме выезда в Воронеж примут дома «Урал». Екатеринбуржцы и нижегородцы ещё сыграют с «Химками», которые как раз за счёт календаря и очных встреч могут включиться в борьбу за попадание в стыки.

Откровенно говоря, в текущей ситуации сделать прогноз, кто окажется в стыках, а кто сможет спокойно выдохнуть, сложно. «Урал» вроде имеет лучшую турнирную задачу, однако перед важнейшим матчем в Самаре екатеринбуржцам предстоит вояж в Краснодар в рамках Кубка России. У «Факела» вроде лучшее расписание – два домашних матча против прямых конкурентов. Однако воронежцы как раз плохо играют именно с соседями по таблице. У «Крыльев Советов» осталось три матча дома, но два из них против «Локомотива» и «Спартака», в которых набрать очки будет непросто. У «Пари НН» в последнем туре матч с «Химками», который для подмосковной команды при определённых раскладах ничего решать не будет.

В общем, у любой команды есть свои плюсы и свои минусы на финише сезона. Учитывая, что «Крылья Советов» опережают «Факел» на одно очко, а воронежцы, в свою очередь, на таком же расстоянии впереди «Пари НН», очевидно, что всё может решить одна победа или даже одна ничья.

Если всё же давать прогнозы, то есть ощущение, что в стыковых матчах точно окажется проигравший в матче «Факела» и «Пари НН», ведь помимо очковых потерь случится ещё и сильный моральный удар. Откровенно говоря, учитывая последнюю форму, кажется, что «Крыльям Советов» будет очень тяжело удержаться над зоной стыковых матчей.

Роман Андреев