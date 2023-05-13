«Химки» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В 27-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Химки» и «Спартак».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Химки - Спартак Москва
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Протокол игры
|(1:0) Мирзов Резиуан23'
|56'Соболев Александр Сергеевич (1:1)
Митрюшкин Антон•Голубович Петар• 5'Лысцов Виталий•Андраде Лео•Скворцов Лев• 72'Бикел Жаниу46' (Магомедов Бутта (46') •Мелентиевич Стефан•Гулиев Аяз• 64'Антич Никола•Долгов Александр59' (Руденко Александр Александрович (59') • 63'Мирзов Резиуан59' (Гильерме Маркос (59')
Селихов Александр•Денисов Даниил 30'• 45'Чернов Никита• 61'Литвинов Руслан•Зиньковский Антон•Мартинс Кристофер•Пруцев Данил 53'60' (Хлусевич Даниил (60') •Тавареш Томаш•Бальде Диао Кейта60' (Мозес Виктор (60') • 69'Соболев Александр Сергеевич•Промес Квинси
13 мая. Стадион "Арена Химки" (Химки).
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