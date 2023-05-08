Полузащитник «Атлетико Тальерес» Родриго Гарро не горит желанием переезжать в РПЛ. Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего атакующего хавбека заинтересован московский «Спартак».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», Родриго Гарро, который является вторым по приоритету в трансферном списке «Спартака» после Матиаса Рохаса, хочет продолжить карьеру в топ-5 лиг. Источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что Гарро недавно сменил агента и планирует летом покинуть чемпионат Аргентины. Отмечается, что сам футболист хочет выступать в Серии А. Однако президент «Атлетико Тальерес» Андреас Фасси рассказал, что на данный момент по Гарро есть предложения только из России и Германии.

В нынешнем сезоне Гарро принял участие в 14 матчах чемпионата Аргентины, забил два гола и сделал три ассиста. Портала Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.

«Спартак» следит за аргентинским хавбеком Гарро