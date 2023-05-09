Ещенко: Непопадание в топ-3 не будет провалом для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко не считает, что непопадание в тройку призёров чемпионата России будет провалом для команды.

На текущий момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги России. От второго ЦСКА «красно-белые» отстают на два очка.

«У «Спартака» всегда [есть] задача бороться за самые высокие места. Если «Спартак» не окажется в топ-3 по итогам сезона, то это неудача, а не провал. Ещё осталось четыре тура - всё может поменяться», - высказался Ещенко, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

В оставшихся турах чемпионата России «Спартак» будет играть против «Химок», ЦСКА, «Пари НН» и «Крыльев Советов».