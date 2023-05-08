Денисов: «Цель «Спартака» — стать вторыми»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов после поражения от «Зенита» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ рассказал о главной цели «красно-белых» на оставшуюся часть сезона.

Напомним, что в игре против «Зенита» решающий мяч «Спартак» пропустил уже в добавленное арбитром время. Денисов назвал это поражение обидным, отметив, что теперь «красно-белые» должны бороться за серебряные медали.

«Мы должны двигаться дальше, у нас впереди ещё четыре матча. В этом сезоне первое место мы уже не заняли, соответственно, максимальная цель сейчас — стать вторыми», — приводит слова Денисова РИА Новости.

После 26 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от второго ЦСКА на два очка.