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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Привет от Мирзова: «Спартак» ушёл от поражения в меньшинстве, но остался за пределами топ-3

13 Мая 2023 • 16:08 Комментировать (2)
Химки
1:1
Спартак Москва
окончен

«Химки» и московский «Спартак» сошлись в рамках чемпионата России. Матч 27-го тура РПЛ состоялся 13 мая на стадионе «Арена Химки».

Протокол игры  
Химки1:1Спартак Москва
(1:0) Мирзов Резиуан23'  
  56'Соболев Александр Сергеевич (1:1)
Митрюшкин АнтонГолубович Петар  5'Лысцов ВиталийАндраде Лео  82'Скворцов Лев  72'Бикел Жаниу 46' (Магомедов Бутта ( 46'Главчич Неманья 75') Мелентиевич СтефанГулиев Аяз  64' 87' (Садыгов Илья ( 87') Антич НиколаДолгов Александр 59' (Руденко Александр Александрович ( 59'  63') Мирзов Резиуан 59' (Гильерме Маркос ( 59')
Запасные: Алхазов АлександрГудиев ВиталийЧерчесов СтаниславЧежия ИраклийГоршков Сергей
Селихов АлександрДенисов Даниил  30'  45'Чернов Никита  61'Литвинов РусланЗиньковский Антон 79' (Игнатов Михаил ( 79') Мартинс КристоферПруцев Данил  53' 60' (Хлусевич Даниил ( 60') Тавареш ТомашБальде Диао Кейта 60' (Мозес Виктор ( 60'  69') Соболев Александр СергеевичПромес Квинси
Запасные: Зорин ДаниилМаслов ПавелКлассен ЛеонНиколсон ШамарВолков МихаилРыбус МацейМаксименко АлександрДжикия Георгий
13 мая. Стадион "Арена Химки" (Химки).

 

«Спартак» первым из всех претендентов на второе место играл в 27-м туре РПЛ и был полон решимости вернуть себе серебряную строчку. Гильермо Абаскаль повторил атакующее сочетание, сыгравшее против «Зенита», опять нашлось место в старте всем главным силам: Соболеву, Бальде, Промесу и Зиньковскому. И опять остался на скамейке запасных Георгий Джикия. Интересно, что не выпустят его даже для экстренного перестроения обороны.

До «экстренных» событий ещё целый тайм. «Спартак» начал активно, «Химки» без нервов оборонялись, но моменты допускали. Зиньковский накрутил на фланге оппонента и навесил точно в голову Чернову – Никита пробил выше ворот. Затем уже Соболев скинул мяч на ход Антону, тот ускорился, вошёл в штрафную площадь и пальнул в дальний угол – немного не попал. «Химки» долго терпели, ответив в середине тайма.

Мартинс свалил Скворцова на дуге штрафной площади, а со стандарта отличился капитан «Химок». Экс-спартаковец Резиуан Мирзов прошил «стенку», отправив мяч в правый угол – 1:0. Гол хозяев стал не единственным шоком для «красно-белых». Уже в компенсированное к первому тайму время Денисов наступил (или нет?) на ногу Бикелу, заработал вторую жёлтую карточку и поле покинул. На позицию правого защитника ушёл Антон Зиньковский, и только на исходе часа игрового времени там его подменил Хлусевич, вышедший вместо Пруцева.

Кстати, к тому времени «Спартак» уже счёт сравнял. Даже вдесятером «красно-белые» устроили неплохой натиск, сначала претендовав на пенальти – Бальде врезался в Голубовича, рухнув на газон. Кукуляк фола не увидел, но уже через три минуты «Спартак» праздновал забитый мяч. Литвинов шикарной передачей вывел на ударную позицию Промеса, но с ударом Квинси справился Митрюшкин. Парировал Антон и добивание от Мартинса, ничего не смог возразить только Соболеву – 1:1. А вот где была оборона «Химок» в этот момент, совсем непонятно.

После пропущенного гола наконец и «Химки» заявили о себе. Лео Андраде перевисел в воздухе всех и пробил по дуге, опустив мяч на перекладину. Сам же бежал добивать, но там уже обострить не получилось. Соболев снова мчался на добивание после опасного удара Промеса, упал в борьбе со Львом Скворцовым, и Абаскаль стал очень эмоционально требовать пенальти. Но Кукуляк опять же не увидел нарушения правил.

На концовку будто больше сил осталось у «Химок». После комичного столкновения Мартинса и Зиньковского бил Антич – Селихов выручил, достав мяч в углу. Затем Александр ещё отразил плотный дальний удар своего тёзки Руденко. Вытерпел «Спартак» до финального свистка, сохранив ничью с «Химками». Неплохое достижение для игры 10 на 11, но оно даже сейчас не позволило вернуться в топ-3, а у ЦСКА с «Ростовом» ещё по игре в запасе.
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Спартак Москва Химки
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Комментарии (2)
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Bathet30
13 Мая 2023 в 18:08
Скорей бы уже сезон закончился. Команду шарахает после зимнего перерыва в разные стороны. Непонятно, куда подевалась уверенность.
SpaM
13 Мая 2023 в 16:56
Мне кажется это первая красная карточка, полученная за две желтые, каждая из которых была фолом без касания).
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