Ловчев: «Талалаев – не выдающийся тренер, но для нашей страны это хороший специалист»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в преддверии матча 27-го тура РПЛ между «красно-белыми» и «Химками» поделился мнением о главном тренере подмосковной команды Андрее Талалаеве.

Напомним, 50-летний специалист возглавил «Химки» в апреле нынешнего года, сменив на этом посту Спартака Гогниева. После 26 туров РПЛ «красно-чёрные» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

По мнению Ловчева, Талалаев не входит в число тех специалистов, которые приходя на новое место работы, сходу начинают перечислять приоритетные для себя трансферные цели. Однако, как считает эксперт, тренер всё равно держит в голове список тех игроков, с которыми он хотел бы работать.

«Если бы Талалаеву давали достаточно времени в работе с той или иной командой, он смог бы добиться результата. Да, Андрей – не выдающийся тренер, но для нашей страны это хороший специалист, который может поставить команде игру. Это – вне всякого сомнения», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Матч «Химки» — «Спартак» состоится сегодня, 13 мая. Игра начнётся в 14:00 по московскому времени.