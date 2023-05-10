Гладилин порассуждал о неудачах Дуарте в «Спартаке»

Валерий Гладилин не впечатлён игрой парагвайского зимнего новичка «Спартака» Алексиса Дуарте. Бывший спартаковец порассуждал о причинах неудачной игры латиноамериканского центрального защитника, которому, по словам многих экспертов, до сих пор не хватает адаптации в московском клубе.

«Оценить его игру пока сложно — может, он волнуется на поле, не нашел себя в команде ещё или плохо понимает по-русски? Или, может, еще не привык к команде? Здесь нужно разобраться, в чем причина такой игры», - рассуждает Гладилин для «РБ Спорт», добавляя, что до его появления в «Спартаке» он совсем ничего не слышал о Дуарте.

Ранее Игорь Шалимов раскритиковал игру парагвайца, заявив, что Дуарте является одной из главных причин потерь очков «красно-белыми».