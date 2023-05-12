Кафельников: «Мне неинтересен российский футбол»

Известный теннисист Евгений Кафельников признался, что после матча 26-го тура РПЛ, в котором «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2), он больше не хочет смотреть российский футбол.

Напомним, ранее Кафельников резко высказался в адрес «Зенита» в социальных сетях. Отметим, что победа над «красно-белыми» позволила петербуржцам досрочно выиграть чемпионат России.

«Мне неинтересен российский футбол. Почему? Потому что неинтересен, в нём вообще ничего нет — никак не сможет наш футбол заинтересовать меня. На данный момент мне неинтересно всё, что связано с российским футболом», — цитирует Кафельникова «РБ Спорт».

После 26 туров РПЛ турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», опережающий второй ЦСКА на 13 очков. Следом идут «Ростов» и «Спартак». До конца сезона командам осталось провести по четыре матча.