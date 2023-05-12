Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафельников: «Мне неинтересен российский футбол»

12 Мая 2023 • 10:29 Комментировать (1)
Химки
...
Спартак Москва
13.05 14:00

Известный теннисист Евгений Кафельников признался, что после матча 26-го тура РПЛ, в котором «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2), он больше не хочет смотреть российский футбол.

Напомним, ранее Кафельников резко высказался в адрес «Зенита» в социальных сетях. Отметим, что победа над «красно-белыми» позволила петербуржцам досрочно выиграть чемпионат России.

«Мне неинтересен российский футбол. Почему? Потому что неинтересен, в нём вообще ничего нет — никак не сможет наш футбол заинтересовать меня. На данный момент мне неинтересно всё, что связано с российским футболом», — цитирует Кафельникова «РБ Спорт».

После 26 туров РПЛ турнирную таблицу уверенно возглавляет «Зенит», опережающий второй ЦСКА на 13 очков. Следом идут «Ростов» и «Спартак». До конца сезона командам осталось провести по четыре матча.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Евгений Кафельников
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
VlaM
12 Мая 2023 в 11:07
Интересно, существует человек, которому интересен Кафельников, с тех пор, как он из звёзды тенниса превратился во фрика?
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
13.05.23 в 12:00
Урал Урал
Оренбург Оренбург
2.19 3.65 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Мая
11:20 · Россия. Премьер-лига
Дюрица рассказал, почему не хочет быть тренером
11:03 · Россия. Премьер-лига
Файзулин: «Зенит» ещё долгое время будет главным фаворитом чемпионата России»
10:48 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» готов продать защитника
10:47 · Россия. Премьер-лига
Файзулин: «Зенит» закономерно выиграл золотые медали»
10:29 · Россия. Премьер-лига
Кафельников: «Мне неинтересен российский футбол» 1
10:13 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Все хотят, чтобы «Спартак» был минимум в тройке, а как максимум — вторым»
10:10 · Россия. Премьер-лига
Дюрица: «Трансфер Дзюбы - огромная победа «Локомотива»
09:42 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз считает, что обсуждения возможного перехода в «Челси» сильно давят на Захаряна
09:14 · Россия. Премьер-лига
Минасян назвал чемпионат, в который стоит перейти Сперцяну
07:03 · Россия. Премьер-лига
Российскому нападающему грозит 12 матчей дисквалификации
11 Мая
23:48 · Россия. Премьер-лига
Таранов признался, что всю карьеру играл на нелюбимой позиции
23:04 · Россия. Премьер-лига
Кононов раскрыл свои планы на будущее
22:55 · Россия. Премьер-лига
Адиев: «У Зуева большое желание выступать за сборную Казахстана»
22:26 · Россия. Премьер-лига
В «Алании» прокомментировали слух о приходе в клуб Цаллагова
22:07 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Кто сказал, что ЦСКА в дерби обыграет «Спартак»
Все новости
Рекомендуем