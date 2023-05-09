Шалимов прокомментировал игру «Спартака» весной

Российский тренер Игорь Шалимов высказался об игре «Спартака» во второй части сезона.

«От игры «Спартака», которой восхищались в начале весны и на сборах, мало что осталось — играет мощный физически состав. И завязать что-то комбинационное в середине и атаке может только Тавареш. Поэтому и стиль такой силовой стал», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

После 26 туров «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 49 набранных очков. В следующем туре «красно-белые» встретятся с «Химками». Игра пройдет 13 мая, начало поединка запланировано на 14:00 по московскому времени.