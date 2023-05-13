Салихова: Абаскаль — третий наставник «Спартака», который страдает от судейства

Зарема Салихова, жена экс-президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на отказ Гильермо Абаскаля отвечать на вопросы после матча с «Химками» (1:1). Напомним, в конце первого тайма рефери удалил с поля защитника «красно-белых» Даниила Денисова. Это решение вызвало много споров.

«Я видела эту реакцию у Тедеско, знаю чувства Ваноли. Сейчас третий тренер, который так же мучается от судейства. Становится просто стыдно за уровень лиги», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Салихова добавила, что в лиге не любят тренеров, которые работают не по их правилам, поэтому новые специалисты всегда выдавливаются из чемпионата.