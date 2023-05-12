Гаврилов: Бальде прошёл школу «Барселоны», игра в РПЛ для него должна быть отдыхом

https://bookmaker-ratings.ru/Экс-игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о нападающем «красно-белых» Кейта Бальде, который ранее заявил, что счастлив в России.

«Это только его первый сезон в «Спартаке». Вероятно, он просто еще не успел сыграться с ребятами. А то, что ему нравится в России, меня не удивляет. Для Бальде игра в РПЛ должна быть отдыхом, ведь он прошел школу «Барселоны», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 28-летний сенегальский футболист принял участие в 12 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет одну голевую передачу.

После 26 туров «Спартак» занимает четвертое место в РПЛ, набрав 49 очков.