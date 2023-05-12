Ледяхов – о матче «Химки» - «Спартак»: «Будет битва»

Российский тренер Игорь Ледяхов порассуждал об одном из матчей грядущего, 27 тура РПЛ. В нём встретятся аутсайдер лиги «Химки» и сражающийся за место в первой тройке «Спартак».

«Я жду от двух команд обоюдной острой игры. «Химкам» будет, что противопоставить «Спартаку», «красно-белые» сами с трудом очки набирают, а «Химкам» нужно спасаться, вылазить из ямы — это будет битва», - заявил Ледяхов «Чемпионату», добавив, что считает победу «красно-белых» завтра всё же наиболее вероятной.

Напомним, что «Химки» отстают от 14 места на шесть очков в турнирной таблице и идут на 15-й строчке. «Спартак» занимает четвёртое место – у московского клуба 49 очков и двухочковое отставание от второй позиции, её занимает ЦСКА.

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