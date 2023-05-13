Малоян: «Ошибка Селихова в эпизоде с голом — вопиющая»

Бывший игрок «Спартака» Артур Малоян прокомментировал результат матча 27-го тура чемпионата России между «красно-белыми» и «Химками» (1:1).

«Хорошо, что «Спартак» сравнял счет. Ошибка Александра Селихова в эпизоде с голом — вопиющая. Увеличил скорости «Спартак», и игра поменялась. Но если у тебя преимущество в одного игрока, надо добивать соперника», — приводит слова Малояна «Матч ТВ».

После 27 туров «Спартак» остался на четвертой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 50 очков. «Химки» идут на предпоследней строчке, набрав 18 зачетных баллов.