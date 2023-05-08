За что будет бороться «Спартак» в следующем сезоне

После окончания первой части сезона «Спартак» назывался конкурентом «Зенита» уже в этом чемпионате, и многие ждали, что уж в следующем «красно-белые» точно навяжут борьбу. Однако весеннее выступление подопечных Гильермо Абаскаля заставило сомневаться в перспективах команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, за что будет бороться «Спартак» в новом сезоне.

Нынешний сезон ещё раз наглядно показал, что «Зенит» на голову выше всех в стране. Питерцы довольно уверенно завоевали золотые медали, и нельзя сказать, что это не заслуженно. «Зенит» действительно сильнее всех и играет намного стабильнее других команд, что и является залогом успеха.

При этом надо понимать, что секрет успеха – это во многом наличие качественных легионеров. У других нет иностранцев такого уровня, как Малком, Клаудиньо, Вендел и Барриос. При этом ресурс этот ограниченный. Нет никакой уверенности, что «Зенит» и в будущем сможет обладать такими легионерами при сохранении текущей геополитической обстановки. Тот же Малком, например, уже хочет уйти.

Говоря о перспективах «Спартака» и остальных клубов, надо отталкиваться именно от «Зенита». В сегодняшних реалиях конкурировать с питерцами на дистанции в 30 туров невозможно. Если питерцы потеряют своих легионеров, тогда можно обсуждать возможность борьбы за чемпионство. Если «Зенит» сохранит текущий состав, то вновь будет чемпионом.

При этом «Спартак» точно нельзя назвать второй по силе командой страны. Очевидно, что сейчас уровень подравнялся, и в следующем году за первое место среди равных (то есть сразу после «Зенита») будет несколько претендентов. Владимир Федотов построил отличную команду в ЦСКА, «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова прогрессирует, не стоит ждать и резкого провала «Ростова». Не забудем «Динамо» и «Краснодар», и вот мы имеем почти половину участников чемпионата, которые могут претендовать на второе место.

Чтобы выиграть в этой гонке, «Спартаку» надо очень серьёзно прибавить. Весна обнажила целый ворох проблем, которые негативно сказываются на результате. Стоило Георгию Джикии получить травму, как оборона «красно-белых» просто развалилась. Атака «Спартака» просела без Куинси Промеса, да и отсутствие Александра Соболева тоже очень больно бьёт по результату. Это всё как минимум свидетельствует об отсутствии хорошо выстроенной игры.

Конечно, если лидеры «Спартака» будут в форме и здоровы, Виктор Мозес останется и полностью восстановится, а Александр Селихов перестанет ошибаться, то «красно-белые» смогут рассчитывать на самые высокие места. Однако в этом уравнении очень много «если». При этом уровень Премьер-лиги сейчас такой низкий, что даже и без этих допущений «Спартак» может рассчитывать на второе место. Просто это вновь будет довольно равная вязкая борьба.

При этом Кубок России остаётся турниром, где можно и нужно ставить задачу победить. В этом соревновании класс «Зенита» не имеет такого сильного значения, ведь всё решается в плей-офф, ну а в нескольких отдельных поединках бороться с питерцами можно.

Роман Андреев