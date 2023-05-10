Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие, в настоящий момент выступающий за «Клермон» на правах аренды, может продолжить карьеру в другом французском клубе.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», несмотря на желание «Клермона» выкупить контракт Кофрие у «Спартака», защитник может продолжить карьеру в другом французском клубе. Агент футболиста общается с несколькими командами из верхней половины турнирной таблицы, которые заинтересованы в Кофрие, поэтому опция выкупа пока не активирована. Сам Кофрие планирует остаться в чемпионате Франции.

В нынешнем сезоне 26-летний бельгиец провёл за «Клермон» 23 матча, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает Кофрие в 1,8 миллиона евро.