Дуарте: «Чувствую себя хорошо в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте сообщил, что чувствует себя в московском клубе хорошо.

Напомним, парагвайский футболист перешёл в «Спартак» минувшей зимой из клуба «Серро Портеньо». В составе «красно-белых» Дуарте успел провести семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

«Чувствую себя хорошо в «Спартаке», — приводит слова Дуарте «Спорт-Экспресс».

После 26 туров РПЛ «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 49 набранных очков. В эту минуту «красно-белые» играют против «Химок». К середине первого тайма москвичи уступают своему сопернику со счётом 0:1.