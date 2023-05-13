Мостовой - об Абаскале: Он в нашей стране отдыхает

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче 27-го тура Российской премьер-лиги между столичным клубом и подмосковными «Химками», который завершился вничью со счётом 1:1.

Экс-игрок сборной России отметил, что моментов у «красно-белых» было намного больше, а почему у них происходит спад должен знать главный тренер, который за свою работу получает большие деньги.

«Куда поплыл Абаскаль? Абаскаль в нашей стране отдыхает. У него и его помощников все здорово, поверьте мне», - приводит слова Мостового Metaratings.ru..

«Спартак» не может выиграть в чемпионате уже на протяжении трех игр.