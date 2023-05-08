Рохас запросил у «Спартака» 2 млн евро в год без учёта бонусов

Трансфер полузащитника «Расинга» Матиаса Рохаса в «Спартак» под угрозой срыва.

По сведениям Metaratings, 27-летний хавбек запросил у «Спартака» годовой оклад в размере двух миллионов евро. Отмечается, что сторона футболиста также требует подписной бонус, комиссию агенту и премиальные за достижение определенных целей.

Ранее сообщалось, что главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль очень хочет видеть Рохаса в своей команде, однако сам игрок не планирует переезжать в РПЛ.

Как отмечает источник, боссы «Спартака» считают запросы Рохаса завышенными, но переговоры пока продолжаются.

Названа трансферная цель «Спартака»