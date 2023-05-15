Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за отказ отвечать на вопросы журналистов.

«Конечно, так тренер срываться не должен, а обязан на пресс-конференции объяснить: «Что? Почему? Как?» Думаю, что это неуважительное отношение тренера к РПЛ, журналистам и своей работе.

Почему отказался? Может быть, из-за судейских ошибок, но надо проявить уважение и сказать, почему не хочет говорить. Он ведь мог объяснить свой отказ как угодно, например, сказать, что команда спешит, опаздывает в аэропорт или ещё что-то. Нужно всегда объяснять действия, и тогда будет больше уважения. А так, это как-то дико слышать о тренере хорошей команды, тем более, когда РПЛ делает всё, чтобы было интересно в нашей лиге», — сказал Булыкин.

Напомним, после матча 27-го тура РПЛ Абаскаль после матча «Спартака» с «Химками» (1:1) в 27-м туре пришёл для интервью, извинился и заявил, что не будет давать комментарии.