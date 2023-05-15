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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин раскритиковал Абаскаля за поведение после матча с «Химками» эксклюзив

15 Мая 2023 • 19:15 Комментировать
Химки
1:1
Спартак Москва
окончен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля за отказ отвечать на вопросы журналистов.  

«Конечно, так тренер срываться не должен, а обязан на пресс-конференции объяснить: «Что? Почему? Как?» Думаю, что это неуважительное отношение тренера к РПЛ, журналистам и своей работе.

Почему отказался? Может быть, из-за судейских ошибок, но надо проявить уважение и сказать, почему не хочет говорить. Он ведь мог объяснить свой отказ как угодно, например, сказать, что команда спешит, опаздывает в аэропорт или ещё что-то. Нужно всегда объяснять действия, и тогда будет больше уважения. А так, это как-то дико слышать о тренере хорошей команды, тем более, когда РПЛ делает всё, чтобы было интересно в нашей лиге», — сказал Булыкин.  

Напомним, после матча 27-го тура РПЛ Абаскаль после матча «Спартака» с «Химками» (1:1) в 27-м туре пришёл для интервью, извинился и заявил, что не будет давать комментарии.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Химки Дмитрий Булыкин РПЛ Гильермо Абаскаль
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