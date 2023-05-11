Широков: «Кто сказал, что ЦСКА в дерби обыграет «Спартак»

Бывший российский полузащитник Роман Широков порассуждал о возможностях московского «Спартака» финишировать в первой тройке по итогам текущего сезона в чемпионате России.

«У них есть все шансы, чтобы оказаться в тройке. Скорее всего, будут на втором или третьем месте», - рассказал Широков «Чемпионату».

Напомним, что через тур «красно-белые» сыграют в дерби против принципиального соперника – столичного ЦСКА. Армейцы на данный момент идут на втором месте с 51 очков, у «Спартака» 49 баллов.

«Кто сказал, что ЦСКА там выиграет? «Спартак» их обыграет и будет выше армейцев», - заявил Широков.

В грядущем туре ЦСКА сыграет против «Торпедо», а «Спартак» съездит в Химки на игру с местным одноимённым клубом.

Широков обратился к клубам РПЛ после пятого подряд чемпионства «Зенита»