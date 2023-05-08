Кто будет защищать ворота «Спартака» в следующем сезоне?

Александр Селихов весной продлил контракт со «Спартаком», но демонстрирует довольно неуверенную игру в воротах. В связи с этим возникает вопрос, кто будет «номером один» «красно-белых» в следующем сезоне. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на эту тему.

Вратарская позиция в «Спартаке» в последние годы становится какой-то проклятой. Стоит одному голкиперу начать хорошо играть, как потом что-то происходит, и его котировки сильно падают. В некотором смысле всё началось с чемпионского года, когда прямо по ходу того сезона «Спартак» подписал Александра Селихова, хотя Артём Ребров в ту пору играл очень уверенно. Постепенно экс-вратарь «Амкара» всё же стал номером один и претендовал даже на попадание в заявку на домашний чемпионат мира, но тяжелейшая травма оставила его надолго вне футбола. Этим воспользовался Александр Максименко, который пробился в основу, и его многие всерьёз считали конкурентом Матвею Сафонову в борьбе за место в воротах сборной России. Однако после удачного сезона воспитанник «красно-белых» стал совершать ляп за ляпом и в итоге уступил место Селихову. Вратарь, так долго ждавший второго шанса, казалось, им воспользовался, стал вызываться в сборную, но нынешняя весна вновь ставит вопрос о смене основного голкипера «Спартака».

Вратарей принято отличать за сейвы и спасение, потому что они лучше всего остаются в памяти. Однако для хорошего вратаря важно не умение спасать, а играть стабильно и без ошибок. Почему Селихов получил второй шанс, а Максименко спас ворота? Потому что молодой вратарь, порой совершая важные сейвы, постоянно допускал ошибки, которые влияли на результат. Селихов на его фоне своей стабильно надёжной игрой внушил уверенность в действия обороны. Однако нынешней весной защита «Спартака», которая и так действует ужасно, теперь не может надеяться на своего вратаря. Селихов умудрился уже забить два «свояка» за месяц – в матче с «Динамо» после углового выбил мяч в Соболева, а теперь ещё и попал в Клаудиньо. Добавим к этому непонятный выход из ворот в матче с «Краснодаром», когда Сперцян забивал третий гол.

Откровенно говоря, прямо сейчас Селихов не выглядит вратарём, на которого можно положиться. «Спартак» же, который мечтает о чемпионстве, точно должен иметь в рамке голкипера, который будет не только выручать, но и не ошибаться. Добавим к этому, что вратарь «красно-белых» не лучшим образом играет ногами, что является важным требованием для современного исполнителя в этом амплуа.

Кто может заменить Селихова? Очевидно, что первым на ум приходит как раз Александр Максименко. Он стал кубковым вратарём и в прошлом году, кстати, завоевал трофей. Однако во втором внутреннем турнире весьма мало матчей, чтобы всерьёз оценить, вышел ли Максименко из кризиса. Видно, что он много над собой работал, сбавил в весе, что должно ему помочь. При этом сразу вспоминается матч с «Акроном», где Максименко мог бы сыграть лучше.

На собственном воспитаннике варианты у тренерского штаба «Спартака» не заканчиваются. «Красно-белым» всё ещё принадлежат права на Илью Свинова, который недавно блеснул в матче за «Факел» против «Динамо». Он моложе Максименко, получил опыт в Премьер-лиге в составе воронежцев. Как минимум это ещё один вариант для «Спартака», который стоит рассмотреть. При этом специалисты сходятся, что Свинов обладает хорошим потенциалом.

Может ли «Спартак» взять кого-то на стороне? Если такое желание возникнет, то фамилия очевидна. Этим летом любая команда, которая захочет усилить вратарскую позицию, будет смотреть в сторону Егора Бабурина. 29-летний голкипер провёл отличный сезон в «Торпедо», а по окончании сезона вернётся в «Ростов», которому принадлежат права. Однако договориться с дончанами едва ли будет сложно, учитывая, что у Бабурина летом 2024-го завершается контракт.

В общем, летом в «Спартаке» намечается интрига в борьбе за пост номер один. Сейчас нет фаворита, такого исполнителя, который железно мог бы рассчитывать на место в стартовом составе. При этом без надёжного вратаря никаких надежд на борьбу с «Зенитом» просто нет.

Роман Андреев